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Dünya

Çin'den Elon Musk'a ''iş yapmaya açığız'' mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile Pekin'de gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'in dışa açılma politikasına bağlı kalmayı sürdüreceğini ve bu doğrultuda tüm dünyadan şirketlerin yatırımlarına açık olduğunu belirtti.

30 Mayıs 2023 Salı 20:26 - Güncelleme:
Çin'den Elon Musk'a ''iş yapmaya açığız'' mesajı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çin Gang, görüşmede, Çin'in modernleşmesinin ve kalkınmasının, benzeri görülmemiş büyüme potansiyeli yaratarak dünyaya yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

Çin Gang, Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla dahil tüm şirketler için piyasa kurallarına ve kanunlara dayalı, daha iyi bir uluslararası iş ortamı sağlayacaklarını vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerini otomobil kullanmaya benzeten Çin Gang, "Sağlıklı, istikrarlı ve yapıcı ilişkiler için direksiyonu doğru yöne çevirmeli ve zamanında frene basarak kazaları önlemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Musk da ABD ile Çin'in çıkarlarının "siyam ikizleri gibi" birbirine bağlı ve ayrılmaz olduğunu vurgulayarak ekonomik ve ticari bağların koparılmasına, zincirlerin kesilmesine karşı olduğunu kaydetti.

Tesla'nın Çin'de yatırımları genişletmek istediğine işaret eden Musk, kalkınma fırsatlarından daha fazla pay almak istediklerinin altını çizdi.

Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen "giga fabrikasını", 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi hedefleyen şirket, "Megapack" adı verilen enerji depolama ünitelerinin üretimi için şehirde büyük ölçekli bir tesis kurmayı planlıyor.

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