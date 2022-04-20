İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6755
  • EURO
    15,9279
  • ALTIN
    920.89
  • BIST100
    2525.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'den Filistin açıklaması: Haklı davanızı destekliyoruz
Dünya

Çin'den Filistin açıklaması: Haklı davanızı destekliyoruz

Çin, Kudüs'ün tarihsel statüsünü değiştirmeye yönelik tüm tek taraflı girişimlere karşı olduğunu bildirdi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 17:16
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, son günlerde İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınla tırmanan şiddet ve çatışmalara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Taraflara itidal çağrısı yapan Sözcü Vang, Çin'in Filistin sorununun marjinalize edilmesine ve unutulmasına karşı çıktığını, burada yarım yüzyıldan fazla süren adaletsizliğin son bulması gerektiğini belirterek, "Kudüs'ün tarihsel statüsünü değiştirecek her türlü tek taraflı girişime karşı çıkıyoruz." dedi.

Vang, uluslararası toplumun ve bilhassa büyük ülkelerin çıkmaza giren Filistin sorunuyla yüzleşmesi ve tarafları en erken tarihte barış görüşmelerini başlatmaya teşvik etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çin, Filistin sorunu çözülene dek Filistin halkının haklı davasına desteğini sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.