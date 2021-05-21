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Dünya

Çin'den gelişmekte olan ülkelere 3 milyar dolar destek

Çin, gelişmekte olan ülkelerin yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi ve sosyoekonomik toparlanmalarını desteklemek için 3 milyar dolarlık ilave yardım yapacağını duyurdu.

AA21 Mayıs 2021 Cuma 20:19 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 20:19
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Devlet Başkanı Şi Cinping, İtalya'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'nde konuştu.

Şi, gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19'la mücadelesi ve sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi amacıyla 3 yıl içerisinde 3 milyar dolarlık ilave destekte bulunacaklarını ifade etti.

Küresel çapta 300 milyon Kovid-19 aşısı desteğinde bulunduklarını belirten Şi, Çin'in Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesi fikrini desteklediğini bildirdi.

Şi, aşıların herkes için erişilebilir hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, "aşı milliyetçiliğini" reddetti.

Ayrıca Şi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) rolünün güçlendirilmesinin ve salgınla mücadelede tecrübe paylaşımının önemine dikkati çekti.

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'la mücadelesini desteklemek için 30 milyon dolar bağış yapmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında 166 milyon 221 binden fazla vaka kayıtlara geçerken 3 milyon 451 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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