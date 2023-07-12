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Dünya

Çin'den gerilimi tırmandıracak adım! Tayvan çevresine gönderildi

Çin, Tayvan yakınlarına devriye amaçlı donanma gemileri ve savaş uçakları gönderdi.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Çin'den gerilimi tırmandıracak adım! Tayvan çevresine gönderildi
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Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in bu adımı, Tayvan'ın olası bir işgale karşı savunma amaçlı her yıl yaptığı askeri tatbikatlardan önce attığına dikkati çekildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan çevresine 38 savaş uçağı ve 9 donanma gemisi gönderdi. Uçaklardan 32'si, Çin ile Tayvan arasındaki gayriresmi sınır ve tampon bölge olarak görülen Tayvan Boğazı'nın "orta çizgisine" kadar geldi.

Yaklaşık iki gündür ada çevresine gönderilen gemi ve uçaklar, devriyenin ardından Çin'in güney kıyısına geri dönüyor.

Tayvan, her yıl olası işgal girişimlerine karşı hazırlık için yaptığı "Han Guang" tatbikatını bu ay düzenlemeyi planlıyor. Bunun yanı sıra Tayvan, hava bombardımanı olması durumuna ve doğal afetlere karşı sivilleri hazırlamaya yönelik her yıl yaptığı "Wan'an" tatbikatını da düzenleyecek.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

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