Çin'in üçüncü uçak gemisi Fucien'in, ülkenin güneyinde bulunan Haynan Adası'ndaki donanma üssünde düzenlenen törenle hizmete girdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre törene Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ordu, parti ve hükümetin üst düzey isimleri katıldı.

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan uçak gemisi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirildi.

"Tip 003" olarak sınıflandırılan 80 bin tonluk savaş gemisinde "Elektromanyetik Uçak Kalkış Sistemi (EMALS)" adı verilen ileri teknoloji fırlatma rampaları bulunuyor.

Fucien, Çin'in uçakları kalkışlarda itme, inişlerdeki kontrollü yakalamaya imkan sağlayan elektronik fırlatma rampası teknolojisine sahip ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor.

Geminin hizmete girmesiyle Çin, ABD'nin ardından bu teknolojiyi kullanan ikinci ülke oldu.

ÇİN'İN ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan üçüncü uçak gemisi Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

İlk deneme seyrini 1-8 Mayıs 2024'te yapan gemi, 9. deneme seyri için 10 Eylül'de limandan ayrılmış, Tayvan Boğazı'ndan geçerek Güney Çin Denizi'ne açılmıştı.

Deneme seyirleri sırasında Çin'in gelişmiş 4. nesil "J-15T", 5. nesil "J-35" savaş jetleri ile yeni nesil erken uyarı ve kontrol uçağı "KJ-600", uçak gemisi üzerinde test edilmişti.

LİAONİNG VE ŞANDONG

Çin'in kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan satın alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Bir başka kuzeydoğu eyaletinin adını taşıyan Şandong uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.