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Çin, Kanada'dan Huawei yöneticisinin serbest bırakılmasını istedi

Çin, Kanada'dan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan teknoloji şirketi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasını talep etti.

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Çin'in Ottawa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Meng'in ABD ya da Kanada yasalarını çiğnemediği vurgulanarak Kanada'dan 'bir an önce bu yanlıştan dönerek' Meng'i serbest bırakması talep edildi.
 
Büyükelçilik açıklamasında, "Çin tarafı, bu ciddi insan hakları ihlaline sert şekilde karşı çıkıyor ve bu durumu şiddetle protesto ediyor" ifadesine yer verildi.
 
Kanada Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meng'in, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alındığı belirtilmişti.
 
Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine gözaltına alınan Meng'in 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirilmişti.
 
Meng'in ABD'ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenilmişti.
 
ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei'ye, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.

(Sputnik)

 

 

 

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