Çin'den ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, devriye faaliyetinin, "Çin'in haklarını ve çıkarlarını hukuka uygun olarak korumayı amaçladığı" belirtildi.

Çin gemilerinin faaliyetinin, adacıkları topraklarının parçası olarak gören Japonya'nın tepkisini çekmesi bekleniyor.

Tokyo yönetimi, Çin Sahil Güvenliğinin daha önce yaptığı devriye faaliyetleri nedeniyle Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

- Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık zaman zaman iki ülke arasında gerilimlere yol açıyor.