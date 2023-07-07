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Dünya

Çin'den Japonya'ya Fukuşima yasağı

Çin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun tahliye planı nedeniyle Japonya'dan deniz ürünlerinin ithalatına yasak getirdi.

AA7 Temmuz 2023 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Çin'den Japonya'ya Fukuşima yasağı
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South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Genel Gümrük İdaresince yapılan açıklamada, tahliye planının "yetersiz kaldığı", bu nedenle halkın güvenliğini sağlamak amacıyla "gerekli tüm önlemlerin" alınacağı bildirildi.

Çin'in riskli gıda ürünlerinin ithalatını engellemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, gıda güvenliği endişesiyle Japonya'dan deniz ürünleri ithalatının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Japonya'nın farklı bölgelerinden ithal edilen gıdaların, özellikle deniz ürünlerinin sertifikasyon belgelerinin denetlemesinin eskiye göre daha sıkı şekilde yapılacağı vurgulandı.

Çin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ne ilişkin raporunun meşruluğunu sorgulayarak radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemeyeceğini açıklamıştı.

Açıklamada, raporun "aceleyle" hazırlandığı ve "değerlendirmeye katılan uzmanların görüşlerini tam anlamıyla yansıtmakta başarısız olduğu" ifade edilmişti.

Çin, Mart 2011'de meydana gelen depremin ardından Japonya'nın bazı bölgelerinden gıda ithalatına yasak getirmişti.

- ATIK SUYUN DENİZE TAHLİYESİ PLANI

UAEA, 4 Temmuz'da Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı. UAEA raporunun süreci hızlandırabileceği kaydediliyor.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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