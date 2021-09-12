Çin'den Kamboçya'ya büyük yardım

AA 12 Eylül 2021 Pazar 18:19 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 18:19

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Phnom Penh'te Başbakan Hun Sen tarafından kabul edildi.



Başbakan Hun Sen, kabulde, Çin'in, ülkesine 272 milyon dolar (1 milyar 750 milyon yuan) yardımda bulunacağı bilgisini paylaştı.



Çin, Güneydoğu Asya ülkesi olan Kamboçya'nın en büyük ekonomik ve siyasi ortağı olarak görülüyor.



Wang, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Çin-Kamboçya dostluğu demirden daha sağlam ve çelikten daha güçlü olsun." ifadesini kullandı.