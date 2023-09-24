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Dünya

Çin'den Kırgızistan'a mobil hastane

Kırgızistan, Çin'den 38 araç ve çadırlardan oluşan 2 mobil hastane hibe aldı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Çin'den Kırgızistan'a mobil hastane
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve kabine üyelerinin katılımıyla başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda, "Acil Durumlar Bakanlığına 2 mobil hastane teslim töreni" düzenlendi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda çok sayıda vatandaşın ölümüne neden deprem, toprak kayması, uçak kazası ve Kırgız-Tacik sınırındaki çatışmaları unutmadıklarını söyledi.

Çin'den 38 araç ve çadırlardan oluşan 2 mobil hastane hibe edildiğini hatırlatan Caparov, arama ve kurtarma birimlerinin modern araç ve gereçlerle donatılmasının herkesi sevindirdiğini vurguladı.

Caparov, bu hibenin, Kırgızistan ile Çin arasındaki işbirliğindeki bir örneği teşkil ettiğini kaydederek, Çin yönetimine teşekkür etti.

Çin'in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen, Çin'in Kırgızistan hükümetine hibe ettiği 2 mobil hastanenin şehir, köy ve dağlık bölgelerdeki nüfusa sağlık hizmeti verme potansiyeline sahip olduğunu anlattı.

Du, mobil hastanelerin, Kırgızistan'ın acil durumlara müdahale etme yeteneğini artıracağını ve halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'den hibe alınan 2 mobil hastanenin ameliyathaneler, yoğun bakım ünitesi, teşhis ve tahliye bölümü, radyoloji, eczane, laboratuvar, kan bankası, 150 kişilik mutfak, hasta odaları, yönetim karargahı, duş ve tuvalet gibi bölümleri bulunduğunu anlattı.

Çin, şubat ayında Kırgızistan'a 100 itfaiye aracı hibe etmişti.

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