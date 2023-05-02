Çin'den ''Kuşak ve Yol'' hamlesi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Pekin'i ziyaret eden Moğol mevkidaşı Battsetseg Batmunkh ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinin gelişmesini umduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Gang, görüşmede, Çin'in, kuzey komşusu Moğolistan ile ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli bakışla değerlendirdiğini vurgulayarak, karşılıklı siyasi güvenin daha fazla geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

İki ülkenin kalkınma stratejileri arasında eş güdümün sağlanması gerektiğini belirten Çin Gang, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi" ile Moğolistan'ın "Bozkır Koridoru" kapsamındaki projelerde işbirliğinin derinleştirilmesini istediklerini dile getirdi.

Moğol Bakan Batmunkh da Çin ile dostane, istikrarlı ve kapsayıcı ortaklığı diplomatik öncelik olarak gördüklerini aktararak, Devlet Başkanı Şi Cinping'in küresel kalkınma, güvenlik ve uygarlık inisiyatiflerini takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Taraflar, kum fırtınalarıyla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanında işbirliğinin artırılması konusunda da mutabakata vardı.

Karalarla çevrili Asya ülkesi Moğolistan, Çin ile Kuzey Asya ve Sibirya arasındaki stratejik konumuyla bölgesel ticaret yollarının geçiş noktasında bulunuyor. Ülke, "Bozkır Koridoru" ve "Geçiş Moğolistan" projeleri ile bu yollar üzerinde ulaştırma altyapısını geliştirmeyi hedefliyor.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı amaçlıyor.