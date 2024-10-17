Çin'den önemli adım! Gümrük tarifelerini artırmayı planlıyorlar

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bu kategoride (büyük motorlu benzinli araçlara ilişkin) gümrük tariflerini artırmaya yönelik tedbirler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Sözcü Hı, çeşitli faktörleri kapsamlı şekilde değerlendirdikten sonra bu konuda bir karara varacaklarını ifade etti.ULUSAL SANAYİLERİ KORUMA KAYGISI
Pekin'in tarifeleri artırmaya yönelik planının, dünyada çok sayıda ülkenin ulusal sanayilerini koruma kaygısıyla Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik ilave gümrük tarifleri uyguladığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.
Çin'in atacağı adımın, özellikle ülkedeki yüksek motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden bazı AB ülkelerinin şirketlerini etkilemesi bekleniyor.