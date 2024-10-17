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Dünya

Çin'den önemli adım! Gümrük tarifelerini artırmayı planlıyorlar

Çin'in, büyük motor hacmine sahip benzinli ithal araçlara yönelik gümrük tarifelerini artırmayı planladığı bildirildi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Çin'den önemli adım! Gümrük tarifelerini artırmayı planlıyorlar
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bu kategoride (büyük motorlu benzinli araçlara ilişkin) gümrük tariflerini artırmaya yönelik tedbirler üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Sözcü Hı, çeşitli faktörleri kapsamlı şekilde değerlendirdikten sonra bu konuda bir karara varacaklarını ifade etti.

ULUSAL SANAYİLERİ KORUMA KAYGISI

Pekin'in tarifeleri artırmaya yönelik planının, dünyada çok sayıda ülkenin ulusal sanayilerini koruma kaygısıyla Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik ilave gümrük tarifleri uyguladığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekiyor.

Çin rüyası sona mı erdi?

En son Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 4 Ekim'de yaptıkları oylamada Avrupa Komisyonunun yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük vergileri getirilmesi önerisine destek vermişti.

Çin'in atacağı adımın, özellikle ülkedeki yüksek motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden bazı AB ülkelerinin şirketlerini etkilemesi bekleniyor.

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