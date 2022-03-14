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Dünya

Çin'den Pakistan ile Hindistan'a diyalog çağrısı

Çin, Hindistan'ın yanlışlıkla Pakistan topraklarına füze fırlatması dolayısıyla, ilgili taraflara, bu tür kazalara karşı iletişimi ve bilgi paylaşımını artırma çağrısı yaptı.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:31
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Dışişleri Bakanı Cao Licien, yaptığı açıklamada, Pakistan ve Hindistan'ın Güney Asya'nın önemli ülkeleri olarak bölgesel güvenliğin ve istikrarın sağlanması için sorumluluk taşıması gerektiğini belirtti.

İki ülkeye diyalog ve iletişimi güçlendirme çağrısında bulunan Sözcü Cao, "Taraflar, olayı ciddiyetle ele almalı, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması, yanlış anlama ve yanlış kararlardan kaçınılabilmesi için raporlama mekanizmaları ivedilikle oluşturularak bilgi paylaşımı arttırılmalıdır." dedi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikhar, 10 Mart'ta yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir süpersonik nesnenin ülke hava sahasını ihlal edip Pencap eyaletine düştüğünü, nesnenin silahsız bir füze olduğunun tahmin edildiğini belirtmişti. İslamabad yönetimi, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.

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