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Dünya

Çin'den QUAD ülkelerine sert tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkeleri ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ı Asya-Pasifik bölgesinde gerginlik oluşturmakla eleştirdi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Çin'den QUAD ülkelerine sert tepki
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Lin, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen QUAD ülkeleri Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya'nın dışişleri bakanlarının açıklamalarını değerlendirdi.

Lin, "Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya, bölgenin açık ve özgür olması gerektiği iddiasında bulunuyor. Asıl onların yaptığı bölgesel gerginlik oluşturmak. Düşmanlık ve çatışma yaratmak, diğer ülkelerin kalkınmasını engellemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin, yapılan açıklamaların bölgede barış, kalkınma, işbirliği ve refah arayışı eğilimine aykırı olduğunu sözlerine ekledi.

QUAD ülkelerinin dışişleri bakanları, Tokyo'da yaptıkları açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki durumdan "endişeli" olduklarını ifade etmişti.

  • Çin Dışişleri Bakanlığı
  • Lin Cien
  • Dörtlü Güvenlik Diyaloğu

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