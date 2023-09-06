Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 5-7 Eylül tarihlerinde düzenlenen 43. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi, ikinci gününde dünya liderlerinin katılımıyla devam ediyor. Zirvenin gündem maddeleri arasında Myanmar'daki durum, Güney Çin Denizi'ndeki askeri gerginlik ile ABD ve Çin arasındaki, siyasi ve ticari rekabet konuları yer alıyor. Zirveye üye ülkeler Tayland, Singapur, Endonezya, Malezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Brunei, Myanmar ve Vietnam'ın yanı sıra ABD, Japonya, İngiltere, Rusya, Avusturalya ile Avrupa ve Asya ülkelerinin liderleri katılıyor.

Myanmar'daki cuntaya tepki

Zirvenin ikinci gününde ASEAN üye ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, Myanmar'da artan şiddetten ve sivillere yönelik yapılan askeri müdahaleden Myanmar Silahlı Kuvvetleri sorumlu tutulurken, cunta yönetimine açık uyarı yapıldı. Liderlerin ortak imzası ile yayınlanan 19 maddelik bildiride, Myanmar'da sivillere yönelik şiddet ve saldırıların sorumlusu olarak da cunta yönetimi gösterildi. Yapılan açıklamada ASEAN Birliği'nin Myanmar'daki cunta yönetimi ile iki yıl önce yapılan 5 maddelik barış planını uymaması nedeniyle eleştirildi.

Çin'den "soğuk savaş" uyarısı

Çin Başbakanı Li Qiang bugün zirvede liderlere yönelik yaptığı konuşmada, Hint-Pasifik bölgesindeki jeopolitik rekabetlerin keskinleştiğine değinerek bölgede "yeni bir Soğuk Savaş"tan kaçınmanın önemine dikkat çekti. "Anlaşmazlıkları kontrol altında tutmak için şu anda önemli olan şey taraf seçmekten kaçınmak, blok çatışmasına karşı çıkmak ve yeni bir Soğuk Savaş'ın önlenmesidir" ifadelerini kullanan Li, Asya ülkelerinin bu farklılıkları ve anlaşmazlıkları uygun şekilde ele alması gerektiğini belirtti. Li, ayrıca zirvede ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve aralarında Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Hindistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerin liderleriyle daha geniş çaplı görüşmelerde bulunacağını belirtti.

ABD, Myanmar'da demokrasi çağrısını yineledi

Bugün ASEAN Birliği ve diğer katılımcı ülke liderleriyle bir araya gelen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, toplantının basına açık kısmında yaptığı konuşmada zirvenin gündem maddelerinden biri olan Myanmar'daki iç karışıklığa değindi. ABD'nin Myanmar'ın demokrasiye kavuşması için gerekli baskıyı uygulamaya devam edeceğini belirten Harris, ayrıca ASEAN liderlerine Washington'da kurulacak olan yeni bir ABD-ASEAN İşbirliği Merkezi'nin müjdesini verdi.