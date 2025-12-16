İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

Çin'den tarife kararı: AB ile ticarette vergiler arttı

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal domuz eti ve ürünlerine yönelik yürüttüğü damping (fiyat düşürme) soruşturması sonunda, bu kalemlerde ilave gümrük vergileri getirme kararı aldı.

16 Aralık 2025 Salı 17:39
Çin'den tarife kararı: AB ile ticarette vergiler arttı
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturma sonunda AB'den ithal söz konusu ürünlerin iç pazar değerinden daha düşük fiyatla satıldığı ve bu suretle Çin'in yerli üretimine somut zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada bu sebeple AB'den ithal domuz eti ve ürünlerine 5 yıl süreyle yüzde 4,9 ila yüzde 19,8 ilave gümrük vergisi getirileceği bildirildi.

Pekin yönetimi, Çin Hayvansal Tarım Birliğinin yerli endüstri adına yaptığı başvuruyla 17 Haziran 2024'te damping soruşturması başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihlerinde AB ülkelerinden ithal edilen domuz eti ve ürünlerinin fiyatlarının yerli endüstride zarara yol açıp açmadığı incelemeye tabi tutulmuştu.

Soruşturmanın süresi 17 Haziran'da sonuçlanması beklenirken 6 aylığına uzatılmıştı.

Çin'in damping soruşturmasını, AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturmasının ardından başlatması, Pekin yönetiminin karşı hamlesi olarak yorumlanmıştı.

