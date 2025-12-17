İSTANBUL 14°C / 5°C
Dünya

Çin'den Tayvan Boğazı'nda gövde gösterisi

Çin'in yeni uçak gemisi Fucien'in, 7 Kasım'da hizmete girmesinden bu yana ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Çin'den Tayvan Boğazı'nda gövde gösterisi
Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçak gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığı belirtilerek, geçişe ait bir fotoğraf da paylaşıldı.

F-16 savaş uçağından çekildiği ifade edilen fotoğrafta geminin güvertesinde herhangi bir hava aracının bulunmadığı görüldü.

Tayvan Savunma Bakanı Wellington Koo Li-hsiung, Tayvan ordusunun söz konusu geçişi yakından takip ettiğini ve seyir faaliyetinin herhangi bir askeri amaç taşımadığının gözlemlendiğini aktardı.

Bakan Koo, geminin bakım için Şanghay'daki tersaneye döndüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

Çin tarafı ise geminin hareketine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

ÇİN'İN ÜÇÜNCÜ UÇAK GEMİSİ

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien adını taşıyan uçak gemisi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmiş ve suya indirilmesinden 40 ay sonra, 7 Kasım'da Haynan Adası'ndaki donanma üssünde düzenlenen törenle hizmete girmişti.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan 3'üncü uçak gemisi Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Fucien, Çin'in uçakları kalkışlarda itme, inişlerde kontrollü yakalamaya imkan sağlayan elektronik fırlatma rampa teknolojisine sahip ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Geminin hizmete girmesiyle Çin, ABD'nin ardından bu teknolojiyi kullanan ikinci ülke olmuştu.

