Çin'den tehlikeli yakınlaşma! Bölgede gerilim had safhada!

Çin Sahil Güvenlik gemisinin Kinmen adasına 2 km yaklaşması üzerine Tayvan, barışın korunması çağrısında bulundu. Gemi takip verilerine göre Çin Sahil Güvenliği (CCG), Tayvan'ın Kinmen adası yakınlarındaki devriyelerini arttırıyor. Salı sabahı bir sahil güvenlik gemisinin adaya 2 kilometre kadar yaklaştığı gözlemlendi.

CCG gemisi "Zhongguohaijian 8029", Salı günü Kinmen'in kuzeybatı kıyısından sadece 1.1 deniz mili uzak konumdaydı. Radio Free Asia tarafından analiz edilen verilere göre bu konum, Tayvan'ın dış adalarının etrafındaki "yasak sular" olarak adlandırılan bölgenin oldukça içinde yer alıyor. Tayvan'ın kontrolü altındaki dış adalar ile Çin anakarası arasında "yasak sular" ve "kısıtlı sular" olarak adlandırılan sınırlar, 1992 yılında Tayvan tarafından belirlenmişti. Çin, bu sınırları hiçbir zaman resmi olarak tanımamış olsa da şimdiye kadar her iki taraf da bu sınırlara saygı gösteriyordu.

"Yasak sular", Kinmen adaları çevresinde Çin kıyılarının kuzeybatıya doğru kabaca 4 km uzanan karasularını ifade ediyor. "Kısıtlı sular" ise biraz daha güneye, yaklaşık 8 km'ye kadar uzanıyor. CCG gemilerinin adaların yasak sularına girmediği gibi Tayvan kolluk kuvvetlerine ait gemiler de bu sulardan dışarı çıkmıyor.

Bu son gelişme, 14 Şubat'ta Kinmen sularında bir Çin balıkçı teknesinin alabora olması ve iki mürettebatın ölümüyle sonuçlanması ardından bir hafta boyunca gerilime sebep oldu. Pekin olayı kınadı ve "balıkçıların can ve mal güvenliğini korumak için" düzenli devriye gezme sözü verdi.

BARIŞ ÇAĞRISI

Pazartesi günü Çin, Kinmen çevresindeki bölgeye dört gemi gönderdi ancak bu gemiler adanın yasak sularına girmedi. Tayvan Sahil Güvenlik İdaresi (CGA), aynı gün CCG personelinin Kinmen adaları yakınlarında Tayvan'a ait bir yolcu gemisini denetlediğini açıkladı.

CGA'nın açıklamasına göre, altı sahil güvenlik görevlisi içinde 11 mürettebat ve 23 yolcu bulunan 'King Xia' adlı gezi gemisine çıkarak "seyir planını, gemi belgelerini, kaptan ve mürettebat lisanslarını ve kaptanın imzasını" inceledi.

Tayvan gemisinin Wushajiao yakınlarındaki alçak kum setlerinden kaçınmak için rotasından biraz saptığını kabul eden CGA, Çinli turist teknelerinin yanlışlıkla Tayvan kontrolündeki sulara girdiği ve Tayvan tarafının onları uzaklaştırmak için sadece sözlü uyarılarda bulunduğunu iddia etti.

Açıklamada, "Tayvan sahil güvenliği Çin'i barışı korumaya ve Kinmen çevresindeki sularda sükûneti ortaklaşa sürdürmeye çağırıyor" sözlerine yer verildi.

Tayvan'ın Okyanus İşleri Konseyi Başkanı Kuan Bi-ling, gazetecilere yaptığı açıklamada eğlence gemisinin denetiminden bahsetti, "Bunun halkımızın duygularına zarar verdiğini ve insanları paniğe sürüklediğini düşünüyoruz." diyerek uyarıda bulundu. Bu yanı sıra Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng, ordunun daha fazla gerginlikten kaçınmak adına aktif olarak müdahale etmeyeceğini ekledi.

Taipei'deki Ulusal Savunma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde analist olan Su Tzu-yun, "Tayvan, herhangi bir karışıklığı önlemek için Kinmen çevresindeki bölgeyi uluslararası hukuka uygun şekilde "iç[yasak]sular" olarak tanımlayarak Çin'e karşı iyi niyetini zaten gösterdi. Bu, Çin'in durumu kasıtlı olarak ileri boyutlara taşıma çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Haritada Kinmen, Çin'in Fujian eyaletinden 10 kilometre (6,2 mil) daha az, Tayvan'ın anakarasından 180 kilometre (112 mil) daha uzakta bir takımada konumunda. Son zamanlarda adada Çin insansız hava araçlarının sık sık uçuş yaptığı da kayıtlara geçti.