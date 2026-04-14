  • Çin'den toplu fırlatma: Licien-1, 8 uyduyla birlikte yörüngede
Çin'den toplu fırlatma: Licien-1, 8 uyduyla birlikte yörüngede

China Academy of Sciences'e bağlı CAS Space tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, Çin'in kuzeybatısındaki uzay merkezinden gerçekleştirdiği fırlatmada 8 uyduyu başarıyla yörüngeye taşıdı.

AA14 Nisan 2026 Salı 21:21
Xinhua'nın haberine göre, uydular, "Licien-1 Y12" roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki Dongfıng Ticari Uzay Hizmetleri İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 12'nci taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Bugüne dek toplam 92 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

