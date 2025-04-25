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Dünya

Çin'den Trump'a tepki: Kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ve Çin arasında bilmeceye dönüşen gümrük vergisine ilişkin müzakerelere yönelik bir kez daha ABD Başkanı Donald Trump'ı yalanlayarak, 'Gümrük vergisi müzakereleri konusunda kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin' ifadelerini kullandı.

IHA25 Nisan 2025 Cuma 14:49 - Güncelleme:
Çin'den Trump'a tepki: Kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin
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ABD ve Çin arasındaki Çin ticaret görüşmelerine ilişkin karşılıklı açıklamalar devam ediyor. İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile "aktif" görüşmelerin devam ettiğini ifade etmiş ancak Çin Dışişleri Bakanlığı Trump'ı yalanlamıştı.

"Görüşmeler yok" diyen Çin'e yanıt veren Trump'a Çin tarafından bir kez daha yalanlama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetimine seslenerek gümrük vergisi müzakereleri konusunda "kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçin" çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun düzenlediği basın toplantısında, "ABD ve Çin, gümrük vergileri konusunda herhangi bir müzakere ya da istişare halinde değil" dedi. Jiakun, Çin'in bazı ABD ithalatlarına gümrük vergisi muafiyeti getirmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

ABD-ÇİN ARASINDA TİCARET GÖRÜŞMELERİ BİLMECESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri sonrası Çin ile ticaret görüşmelerinin "aktif" şekilde sürdüğü yönündeki açıklamasına Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong "Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır" demişti.

Çin'e yalanlama ise bu kez ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Bu sabah bir toplantı yaptılar. 'Onların' kim olduğu önemli değil. Bunu daha sonra açıklayabiliriz ama bu sabah toplantıları vardı ve biz de Çin ile görüşüyorduk" ifadelerini kullandı.

  • Gümrük vergisi

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