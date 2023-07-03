Çin'den UAEA'ya çağrı: Japonya'nın yanlış kararı desteklenmemeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği günlük basın toplantısında, Japonya'nın Fukuşima'daki nükleer enerji santralindeki radyoaktif özellikli atık suyu denize boşaltma planına değindi.

Japonya'nın bu planının etik ve hukuk kurallarına aykırı olduğunu söyleyen Vang, "UAEA, tarih ve bilim için bir imtihan olabilecek Fukuşima'daki radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa boşaltılması planı konusunda sorumluluk sahibi bir sonuca varmalıdır. Ajans, Japonya'nın yanlış kararını desteklememelidir." ifadesini kullandı.

JAPONYA'NIN KARARI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU



Japonya'da hükümetin 2011 depreminde hasar gördükten sonra Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltma kararı, ülke içinde ve komşu ülkeler nezdinde tartışma oluşturmuştu.

Hükümetin kararına tepki gösteren balıkçılık endüstrisi temsilcileri ve ulusal çevre grupları, kararın insan, çevre ve deniz canlılarına yönelik olumsuz etkilerine dikkati çekmişti.

Çin ve Güney Kore, Tokyo yönetiminin kararına sert tepki gösterirken, ABD konuya ilişkin "şeffaf çabaları" dolayısıyla Japonya'ya teşekkür etmişti.