Çin'den Vietnam'a mesaj

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin ve Vietnam'ın giderek kötüleşen ve karmaşık hale gelen uluslararası ortamda karşılıklı güveni, dayanışmayı ve işbirliğini sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Çin ve Vietnam'ın iki sosyalist ülke olarak halklarının yararını öncelik olarak görmeyi sürdürmesi ve kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izleme konusunda birbirini desteklemesi gerektiğini belirten Şi, ekonomik bağları koparmaya, sanayi ve tedarik zincirlerini kesmeye, bilimsel ve teknolojik konuları siyasileştirmeye yönelik girişimlere birlikte karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Vietnamlı Başbakan da ülkesinin Çin ile sağlam ve istikrarlı uzun dönem ilişkiler kurmayı stratejik seçimi ve önceliği gördüğünü ifade ederek, ekonomik meselelerin siyasileştirilmesine karşı çıktıklarını, risk ve sınamalarla birlikte mücadeleye hazır olduklarını, hiçbir gücün iki ülke arasında ayrışma yaratamayacağının altını çizdi.

Aynı siyasal rejime sahip iki komşu ülke, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafı nedeniyle zaman zaman karşı karşıya gelse de ikili ilişkileri istikrarlı seyir izliyor.

Çin, Vietnam'ın en büyük ticari ortağı konumunda bulunurken, Vietnam son yıllarda düşük iş gücü maliyetleri ve gelişen imalat sanayisiyle, ABD ile ekonomik rekabetin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesindeki Çin'e alternatif görülen bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Çin ve Vietnam, Küba, Laos ve Kuzey Kore ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.