İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2023 Çarşamba / 10 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0622
  • EURO
    28,4875
  • ALTIN
    1598.83
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin'den Vietnam'a mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile Pekin'de yaptığı görüşmede, iki ülkenin ekonomik bağları koparmaya, sanayi ve tedarik zincirlerini kesmeye yönelik girişimlere birlikte karşı çıkma çağrısında bulundu.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
Çin'den Vietnam'a mesaj
ABONE OL

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin ve Vietnam'ın giderek kötüleşen ve karmaşık hale gelen uluslararası ortamda karşılıklı güveni, dayanışmayı ve işbirliğini sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Çin ve Vietnam'ın iki sosyalist ülke olarak halklarının yararını öncelik olarak görmeyi sürdürmesi ve kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izleme konusunda birbirini desteklemesi gerektiğini belirten Şi, ekonomik bağları koparmaya, sanayi ve tedarik zincirlerini kesmeye, bilimsel ve teknolojik konuları siyasileştirmeye yönelik girişimlere birlikte karşı çıkılması gerektiğini vurguladı.

Vietnamlı Başbakan da ülkesinin Çin ile sağlam ve istikrarlı uzun dönem ilişkiler kurmayı stratejik seçimi ve önceliği gördüğünü ifade ederek, ekonomik meselelerin siyasileştirilmesine karşı çıktıklarını, risk ve sınamalarla birlikte mücadeleye hazır olduklarını, hiçbir gücün iki ülke arasında ayrışma yaratamayacağının altını çizdi.

Aynı siyasal rejime sahip iki komşu ülke, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafı nedeniyle zaman zaman karşı karşıya gelse de ikili ilişkileri istikrarlı seyir izliyor.

Çin, Vietnam'ın en büyük ticari ortağı konumunda bulunurken, Vietnam son yıllarda düşük iş gücü maliyetleri ve gelişen imalat sanayisiyle, ABD ile ekonomik rekabetin ve jeopolitik gerilimlerin gölgesindeki Çin'e alternatif görülen bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Çin ve Vietnam, Küba, Laos ve Kuzey Kore ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

  • Vietnam
  • Şi Cinping

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.