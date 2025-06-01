Çin'den yeni nükleer hedefi! Avustralya Asya-Pasifik bölgesi için endişeli

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

Marles, bölgenin dünya çapında en önemli stratejik arenaya dönüştüğünü ve mevcut jeopolitik gerilimlerin, Hint-Pasifik'te hem konvansiyonel hem de nükleer silahlanma yarışının yanı sıra teknolojik üstünlük için rekabeti artırdığını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşında gündeme gelen nükleer silah kapasitesi ve Kuzey Kore ile ortaklığının Asya-Pasifik'te nükleer yayılma riskini artırdığını söyleyen Marles, mevcut nükleer silahların kontrolü için yeni bir uluslararası düzenin gerekliliğine dikkati çekti.

Marles, Çin'in nükleer genişleme ve modernizasyon çabalarının Asya-Pasifik bölgesi için tehdit oluşturduğunu ve ülkelerin buna karşı daha fazla savunma yatırımı yapması gerektiğini belirtti.

Savunma Bakanı Marles, bölgedeki dengenin sağlanmasının sadece ABD'ye bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.

SHANGRİ-LA DİYALOĞU

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma Asya-Pasifik, Kuzey Amerika Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.