Çin'den yeni nükleer hedefi! Avustralya Asya-Pasifik bölgesi için endişeli

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.
Marles, bölgenin dünya çapında en önemli stratejik arenaya dönüştüğünü ve mevcut jeopolitik gerilimlerin, Hint-Pasifik'te hem konvansiyonel hem de nükleer silahlanma yarışının yanı sıra teknolojik üstünlük için rekabeti artırdığını ifade etti.ASYA-PASİFİK İÇİN TEHDİT
Rusya'nın Ukrayna ile savaşında gündeme gelen nükleer silah kapasitesi ve Kuzey Kore ile ortaklığının Asya-Pasifik'te nükleer yayılma riskini artırdığını söyleyen Marles, mevcut nükleer silahların kontrolü için yeni bir uluslararası düzenin gerekliliğine dikkati çekti.
Marles, Çin'in nükleer genişleme ve modernizasyon çabalarının Asya-Pasifik bölgesi için tehdit oluşturduğunu ve ülkelerin buna karşı daha fazla savunma yatırımı yapması gerektiğini belirtti.
Savunma Bakanı Marles, bölgedeki dengenin sağlanmasının sadece ABD'ye bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.
SHANGRİ-LA DİYALOĞU
Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılıyor.
Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma Asya-Pasifik, Kuzey Amerika Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.