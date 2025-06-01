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Dünya

Çin'den yeni nükleer hedefi! Avustralya Asya-Pasifik bölgesi için endişeli

Avustralya, Çin'in nükleer genişleme ve modernizasyon çabalarının Asya-Pasifik bölgesi için tehdit oluşturduğunu belirterek, ülkeleri buna karşı daha fazla savunma yatırımı yapmaya çağırdı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Çin'den yeni nükleer hedefi! Avustralya Asya-Pasifik bölgesi için endişeli
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Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'nda konuştu.

Marles, bölgenin dünya çapında en önemli stratejik arenaya dönüştüğünü ve mevcut jeopolitik gerilimlerin, Hint-Pasifik'te hem konvansiyonel hem de nükleer silahlanma yarışının yanı sıra teknolojik üstünlük için rekabeti artırdığını ifade etti.

ASYA-PASİFİK İÇİN TEHDİT

Rusya'nın Ukrayna ile savaşında gündeme gelen nükleer silah kapasitesi ve Kuzey Kore ile ortaklığının Asya-Pasifik'te nükleer yayılma riskini artırdığını söyleyen Marles, mevcut nükleer silahların kontrolü için yeni bir uluslararası düzenin gerekliliğine dikkati çekti.

Marles, Çin'in nükleer genişleme ve modernizasyon çabalarının Asya-Pasifik bölgesi için tehdit oluşturduğunu ve ülkelerin buna karşı daha fazla savunma yatırımı yapması gerektiğini belirtti.

Savunma Bakanı Marles, bölgedeki dengenin sağlanmasının sadece ABD'ye bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.

SHANGRİ-LA DİYALOĞU

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenlediği Shangri-La Diyaloğu, 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl 22'nci kez düzenlenen foruma Asya-Pasifik, Kuzey Amerika Avrupa ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.

  • Asya-Pasifik
  • Çin Tehdidi
  • Savunma Yatırımı

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