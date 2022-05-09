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Dünya

Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi, Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına gird

Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 12:51 - Güncelleme:
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Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler, yerel saatle 07.00 sıralarında Japon kara sularını ihlal etti.

Gemiler, Minamikojima Adası'na yaklaşarak Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemiler bölgeden ayrıldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in bölgedeki ihlalinin "kabul edilemeyeceğini" söyledi.

"(Çin) Uluslararası hukuku ihlal ediliyor." diyen Matsuno, ulusal kara sularının güvenliği için Japonya Sahil Güvenliğinin devriye gemileri konuşlandıracağını bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin ait gemiler, bu yıl yedinci kez Japonya kara sularına girdi.

- TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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