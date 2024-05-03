İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,363
  • EURO
    34,8733
  • ALTIN
    2394.2
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'e ait 26 askeri hava aracı Tayvan'da görüldü
Dünya

Çin'e ait 26 askeri hava aracı Tayvan'da görüldü

Tayvan çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracının tespit edildiği bildirildi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 19:48 - Güncelleme:
Çin'e ait 26 askeri hava aracı Tayvan'da görüldü
ABONE OL

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 26 hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 26 askeri hava aracından 17'sinin, Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu kaydedildi.

Aralarında Rus yapımı Su-30 savaş uçakları ile KJ-500 tipi erken uyarı uçakları ile dronların olduğu hava araçlarının savaş gemileriyle "müşterek muharebe hazırlık devriyesi" yaptıkları aktarıldı.

Bakanlığın yayımladığı haritada hava araçlarının Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung iline 41 deniz mili (75,9 kilometre), güney ucundaki Pingtung iline ise 48 deniz mili (88,8 kilometre) kadar yaklaştığı görüldü.

- LAİ'NİN YEMİN TÖRENİ ÖNCESİNDE ASKERİ HAREKETLİLİK ARTTI

Uçuşların ve diğer askeri hareketliliğin, Ada'da ocak ayında yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreni öncesinde yoğunlaşması dikkati çekti.

Pekin yönetimi, Tayvan'daki iktidar partisi DPP'yi "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz bir ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.