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Dünya

Çin'e ait roket yanlışlıkla köye düştü: 'Son derece zehirli, soluyan herkes yakında zor zamanlar geçirecek'

Çin ve Fransa tarafından gama ışını patlamaları olarak bilinen yıldızların en uzak patlamalarını incelemek için geliştirilen bir roket, arıza sonrası fırlatıldığı yerin yakınında bulunan bir köye düştü. Zehirli duman uyarısının yapıldığı bölgede roket sarı duman saçarken, halk panikle evlerine kaçmak zorunda kaldı.

star.com.tr24 Haziran 2024 Pazartesi 13:46 - Güncelleme:
Çin'e ait roket yanlışlıkla köye düştü: 'Son derece zehirli, soluyan herkes yakında zor zamanlar geçirecek'
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Sosyal medyada yer alan görüntülerde, roketin Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki bir köyün yakınına düştüğü ve parlak sarı bir duman sızdırdığı görülüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ileri düzey bir uzay gücü haline getirme sözü verirken, ABD de dahil olmak üzere diğer büyük dünya güçleriyle rekabet etmek için bu alanda çalışmaları hızlandırma talimatı verdi. Çin'in son yıllarda uzaya gönderdiği roketlerin sayısı artarken bu roketlerden bazıları ise yaşanan teknik arızaların ardından sıklıkla yerleşim yelerine düşmesi vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor.

Bunun son örneği ise geçtiğimiz Cumartesi günü yaşandı. Çin'in Long March 2C roketinin, Fransız Uzay Ajansı (CNES) ile ortaklaşa geliştirilen bir uyduyu fırlattığı sırada, itici roketlerden birinin kontrolsüzce iniş yapması Pekin'e yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, roket parçalarının bir köyün yakınına düştüğü ve bir ucundan sarı dumanın yükseldiği görülüyor.

star.com.tr'nin CNN'den aktardığı habere göre, paylaşılan görüntülerin ülkenin, güneydoğusundaki Guizhou eyaletindeki Şianqiao köyü kaydedildiği belirlendi.

Görgü tanıkları, enkazın yere düşmesinin ardından büyük bir patlama sesi duyduklarını söyleyerek, "Keskin bir koku ve patlama sesi vardı" ifadelerini kullandı.

SON DERECE ZEHİRLİ

Stokholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nde roket uzmanı ve yardımcı kıdemli araştırmacı olan Markus Schiller, enkazın nitrojen tetroksit ve simetrik olmayan dimetilhidrazinden (UDMH) oluşan sıvı bir itici gaz kullanan Long March 2C roketine ait gibi göründüğünü söyledi.

Schiller, "Bu kombinasyon her zaman bu turuncu duman izlerini yaratıyor. Söz konusu duman son derece zehirli ve kanserojen. Bu şeyi soluyan her canlı, yakın gelecekte zor zamanlar geçirecek" dedi.

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