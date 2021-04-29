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Dünya

Çin'e ait uçak gemisi Liaoning, Japonya'nın güneyindeki adaların arasından geçti

Çin'e ait 'Liaoning' uçak gemisi taşıyıcısı, Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima adasının arasından geçti.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 08:07 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 08:08
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Kamu yayıncısı NHK'nın Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Liaoning beraberindeki 5 gemiyle Japonya'nın güneyindeki Okinawa'ya yakın seyretti.

Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) açıklamasına göre, güneydeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima adasının arasından geçen Liaoning kuzeye ilerleyerek Doğu Çin Denizi'ne girdi.

Askeri filo seyri boyunca Japonya karasularını ihlal etmedi.

- SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine ve söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

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