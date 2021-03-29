Çin'e karşı anlaştılar! Ortak mesaj

AA 29 Mart 2021 Pazartesi 07:15 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 07:15

Japonya ile Endonezya Savunma Bakanları, Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in tansiyonu yükseltecek faaliyetlerine karşı koyulması konusunda anlaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Tokyo'yu ziyaret eden Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto ile görüşmesi sonrası değerlendirmede bulundu.

Bakan Kişi, iki ülkenin Pekin yönetimine Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki statükonun tek taraflı değiştirilmesi çabalarından vazgeçmesine yönelik çağrıda bulunacağını söyledi.

Kişi, Çin'in kendi sahil güvenliğine söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yasaya ilişkin endişeler taşıdığını belirtti.

Güney Çin Denizi'nde Japonya ile Endonezya arasında ortak tatbikat düzenlenmesi ve savunma iş birliğinin artırılmasında mutabakata varıldığını kaydeden Kişi, Myanmar'da darbe süreci sonrası ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesine yönelik, iki ülkenin yakın iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştığını belirtti.