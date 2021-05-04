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Dünya

Çin'i kızdıracak gelişme! Filipinler ordusuna askeri ekipman

Japonya, resmi kalkınma yardımı olarak Filipinler ordusuna askeri ekipman gönderecek.

AA04 Mayıs 2021 Salı 07:49 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 07:49
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Japonya'nın, Pasifik Okyanusu komşusu Filipinler'in ordusuna, resmi kalkınma yardımı (ODA) olarak, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ekipmanlarından sağlayacağı bildirildi.

Kyodo ajansının Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre SDF'ye ait afet yardım ve kurtarma malzemeleri, Filipinler askeriyesine gönderilecek.

Kaya matkapları, denizaltı dinleme cihazları, motorlu kesiciler dahil afet yardım ekipmanlarının teslimatı sonrası, eğitim amacıyla SDF subayları da ada ülkesine sevk edilecek.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Yardımın sağlanmasının, stratejik olarak önemli olan bölgesel partnerimizle ikili ilişkilerimizi derinleştirmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Ulusal basında çıkan haberlerde Japonya hükümetinin SDF ekipmanlarını ilk kez yabancı bir ülke ordusuna ODA kapsamında yardım olarak göndereceğine dikkat çekildi.

Kyodo, ODA kaynaklı desteğin, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin'in tehditkar faaliyetleri karşısında Japonya-Filipinler savunma ilişkilerini güçlendireceğini bildirdi.

Japonya'nın dış yardım kredisi kapsamında Filipinler, 2016-18 yıllarında 44 metre uzunluğa sahip Japon yapımı 10 adet gemiyi, sahil güvenlik filosuna dahil etmişti.

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