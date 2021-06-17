Çin'in astronotlar hedefe ulaştı

AA 17 Haziran 2021 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 18:16

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, astronotları taşıyan Şıncou-12 (İlahi Gemi-12) uzay mekiği, sabahki fırlatışın ardından uzay istasyonunu çekirdek modülü Tienhı'ya (Göksel Uyum) demirledi.

Astronotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo, mekikten modüle girerek seferi sonlandırdı.

Yerel saatle 18.48'de (TSİ 11.48) modüle giriş yapan astronotlar, kurulmakta olan uzay istasyonunun ilk misafirleri oldu.

Astronotların, gelecek yıl gönderilmesi planlanan iki laboratuvar modülü için çeşitli çalışmalar ve deneyler yürütmek, ekipmanı test etmek ve istasyonun genişlemesi için hazırlık yapmak için modülde 3 ay kalması planlanıyor.

Şencou-12 uzay mekiği, yerel saatle 09.22'de (TSİ 04.22) Uzun Yürüyüş-2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciukuan Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Mekiğin 4 ila 6 saat içinde Dünya yörüngesinde bir dizi ayarlama yaparak istasyonuna demirleyeceği bildirilmişti.

- Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiği ile istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Çekirdek modüle ek olarak "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri de 2022'de uzaya yollanacak.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

"Tiengong" (Göksel Saray) adı verilen istasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.