Çin'in ''deniz aşırı polis merkezinin'' Tokyo'da faal olduğu iddiası

Japonya Dışişleri Bakanlığı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekillerine, İspanya merkezli bir insan hakları örgütüne ait raporu sundu.

Raporda, Tokyo'nun, "yurtları dışında Çin vatandaşlarını izleyen ve tehdit eden bir polis karakoluna, farkında olmadan ev sahipliği yaptığı" kaydedildi. Buna göre Tokyo, Çin'e ait "karakollara" ev sahipliği yapan, 53 ülkedeki 102 lokasyondan birini oluşturuyor.

Kyodo'nun haberine göre, rapor sonrası Japonya, Çin'e, "Japon ulusal egemenliğini ihlal edebilecek faaliyetlerin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini" aktardı.

Haberde, raporda kayda geçen "karakolun", Çin'in Fucien bölgesindeki Fucou Kamu Güvenliği Bürosunca kurulduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

Çin'in Ciangsu bölgesindeki Nantong Kamu Güvenliği Bürosunca kurulan diğer bir "karakolun", Japonya'nın henüz bilinmeyen bir bölgesinde faal olduğu ifade edildi.

- HÜKÜMETE ÇAĞRI



İktidar partisi LDP'de "Japonya'nın Ulusal Menfaat ve Saygınlığı Konferansı" olarak tanınan milletvekili grubu, Japon hükümetine rapordaki iddiaları aydınlatması çağrısı yaptı.



Merkezi İspanya'da bulunan Yasal Koruma Savunucuları Örgütü (Safeguard Defenders), bu ay başındaki raporunda, biri Tokyo'da olmak üzere Japonya içinde iki deniz aşırı polis karakolu bulunduğunu ileri sürmüştü.

- HOLLANDA VE İRLANDA



Örgütün eylül ayındaki raporunda ise Çin'in büyük bölümü Avrupa ülkelerinde bulunan "karakolların" adli soruşturmaları yürütmek, muhaliflere gözdağı vermek ve iade anlaşmalarında öngörülen prosedürlerin dışında suçluları ülkeye dönmeye ikna etmek için kullanıldığı iddia edilmişti.

Hollanda'nın RTL televizyonu ekim ayındaki haberinde, Çin'in Amsterdam ve Rotterdam'da iki deniz aşırı polis karakolu kurduğunu, bu merkezlerin kolluk ve istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü ileri sürmüştü.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, söz konusu faaliyetlerin "yasa dışı" olduğunu belirterek iddiaların araştırılıp gereğinin yapılacağını duyurmuştu.

İrlanda hükümeti de başkent Dublin'de Çin'e ait olduğu iddia edilen bir "karakolun" kapatılmasını emretmişti.

- ÇİN'İN TEPKİSİ



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ekim ayında, Hollanda basınında yer alan, Çin'in ülkede kurduğu iki deniz aşırı polis karakolunun yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak karakol faaliyeti yürüttüğü iddialarını reddetmişti.

Vang, "polis karakolu" olarak adlandırılan birimlerin "deniz aşırı hizmet merkezi" olduğunu, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkeye dönemeyen vatandaşların sürücü ehliyetlerinin yenilenmesi, sağlık muayenelerinin yapılması gibi işlemleri yürüttüğünü savunmuştu.