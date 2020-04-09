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Dünya

Çin'in Şanghay şehrinde okullar 27 Nisan'da açılacak

Çin'in Şanghay şehrinde koronavirüs salgını nedeniyle kapanan okullar 27 Nisan'da açılıyor.

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 10:56 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 10:56
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi (küresel salgın) haline gelen koronavirüs, çoğu ülkede okulların kapatılmasına neden oldu. Çin’in en büyük şehirlerinden Şanghay’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan ortaokul ve liselerin 27 Nisan’da yeniden eğitim öğretime başlayacağı açıklandı. Şehrin eğitim komisyonu müdürü Lu Jing, 27 Nisan’da eğitime kaldığı yerden devam edileceğini ve hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Öte yandan dünya genelinde 88 binden fazla can kaybına neden olan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentindeki karantina ise dün sona ermişti.

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