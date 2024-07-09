Çin'in 'Filipin donanmasına ait gemi çevreye zarar verdi' iddiasına Manila'dan yalanlama

Çin, dün, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler'e ait savaş gemisinin mercan resifi ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle Manila yönetimini suçladı.

Çin'in suçlamalarına ilişkin açıklama yapan Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) Sözcüsü Jonathan Malaya, "Sözde Çinli uzmanlar tarafından Filipinler'e yöneltilen suçlama asılsız ve klasik bir yanlış yönlendirmedir" ifadesini kullandı.

Mercanlara ve deniz çevresine telafisi mümkün olmayan zararlar veren ve binlerce Filipinli balıkçının geçimini tehlikeye atan tarafın Çin olduğunu belirten Malaya, bu durumun 2016'da Daimi Tahkim Mahkemesince (PCA) tespit edildiğini vurguladı.

Malaya, Çinli balıkçıların, Güney Çin Denizi'nde nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları, mercan ve dev istiridyeleri uygun olmayan yöntemlerle avladığını, ancak Pekin yönetiminin bu yöntemleri durdurmak için hiçbir adım atmadığını kaydetti.

Hint-Pasifik ülkelerini, bölgedeki deniz ve kara biyoçeşitliliğini korumak için koordineli ve sürekli bir çok taraflı eylem için Filipinler'e katılmaya davet ettiklerini aktaran Malaya, "Kamuoyunu ve uluslararası toplumu, Çin devlet medyasının ve sözde Çinli uzmanların yalan haber ve dezenformasyon yayma ve BRP Sierra Madre'ye yönelik bu yanlış suçlama da dahil olmak üzere Filipinler'de kötü niyetli operasyonları yürütme faaliyetlerine karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.