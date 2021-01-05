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Dünya

Çin'in Hebei eyaleti ''yüksek tehlike bölgesi'' ilan edildi

Çin'de 14 vakanın tespit edildiği Hebei eyaletindeki bazı yerleşimler 'yüksek tehlike bölgesi' ilan edildi.

AA05 Ocak 2021 Salı 10:18 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 10:18
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17'si yurt içi kaynaklı 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 14'ü Hebei, 2'si Liaoning eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de görüldü.

Pekin'e komşu Hebei eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı. Eyaletteki vakaların 11'i, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında bazı etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan Şıciacuang kentinde tespit edilirken, kentin bazı kesimleri "yüksek tehlike bölgesi" ilan edildi.

Öte yandan, kentte belirti göstermeyen 30 ilave vakanın görüldüğü bildirildi. Çin yönetimi, Kovid-19 testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen kişileri toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırılıyor.

Hebei'deki diğer 3 vakanın ortaya çıktığı Yantai kentinin ise bazı kısımları ise "orta risk bölgesi" olarak tanımlandı.

Yetkililer, vakaların aile buluşması gibi tek bir olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 183 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 117 kişi iyileşti.

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