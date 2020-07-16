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Dünya

Çin'in ''katlanan adamı'' 25 yıl sonra yeniden yürüyecek

Çin'de “Katlanan adam” olarak adlandırılan Li Hua (44) geçirdiği operasyon sonrasında 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 17:51 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:51
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Çin’de “Katlanan adam” olarak adlandırılan ve 25 yıldır yürümekte zorlanan çiftçi Li Hua (44) geçirdiği operasyonun ardından yeniden yürüyeceği ifade edildi. 19 yaşında iken omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilit teşhisi konulan çiftçi Li Hua 25 yıldan fazla süredir dik duramıyor. Hua bu özelliğinden dolayı Çin'de “Katlanan adam” olarak bilinirken, Hua’ya 71 yaşındaki annesi bakıyor.

AMELİYAT BAŞARISI BÜYÜK ŞANS

Çin'deki Shenzhen Üniversitesi Genel Hastanesi'ne genç adamın tedavisini üstlendi. Hastanedeki cerrahlar Hua için geçen yılın Haziran ayından Aralık'a kadar bir dizi cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Doktorlar şimdi dik durabilen Hua’nın yeniden yürüyebileceğini söylerken, ameliyatın başarılı geçmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

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