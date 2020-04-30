Çin'in komşusunun sırrı ne? Vakaların neredeyse hepsi iyileşti, ölü yok

star.com.tr 30 Nisan 2020 Perşembe 12:24 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 12:24

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO - DSÖ) göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, dünya çapında birçok ülkede ölümlere neden olmaya devam ederken, Vietnam'da bugüne kadar kovid-19 nedeniyle ölen olmadı.

Vietnam'da Ocak ayı sonunda 6 koronavirüs vakasının tespitinin hemen ardından Başbakan Nguyen Xuan Phuc, ülkede COVID-19 salgının başladığını resmi olarak duyurdu.

Phuc'un açıklamasını, komşu Çin ile tüm hava ve demiryolu seferlerinin askıya alınması ile okulların ve üniversitelerin kapanması takip eden ulusal bir izolasyon hareketi başladı.

Vietnamlı yetkililer ayrıca, tüm vatandaşların hükümetin salgınla mücadele çabası ve kararlarının takibi için bir parçası için cep telefonlarına özel bir uygulama yüklemeleri gerektiğini duyurdu.

Mart ayında, Vietnam'da teyit edilen koronavirüs vakalarının sayısının 100'ü geçince, üst düzey yetkililer, diplomatlar ve diğer bazı memurlar hariç tüm yabancılara vize verilmesi durduruldu.

Hükümet, ülke genelinde kafe, bar, gece kulübü, sinema, karaoke ve masaj salonlarının kapatıldığını duyurdu. Şehir trafiği en aza indirildi.

Özellikle ülkede salgınla mücadelenin kırılma noktası, Vietnam'ın Güney Kore'den getirdiği 200 bin COVID-19 testi oldu. Bu testlerle vakalar hızlıca tespit edilerek etkilenmiş bölgeler izole edildi. Salgınla mücadele için askeri ve mobil tıbbi birimler konuşlandırıldı.

Tüm sıkı tedbirler sonunda, ülkedeki 270 korona hastasından 225'i iyileşerek hastanelerden ayrıldı.

KAFA KARIŞTIRAN NOKTA, VİETNAM'IN SAĞLIK SİSTEMİ VE ALTYAPISI

Bazı gözlemciler, Vietnam'ın sadece büyü şehirlerinin altyapısının nispeten iyi olduğunu, ancak buralarda bile yoğun bakım odalarının yetersiz olduğunu verilerle tartışıyor.

Gözlemciler, hem Çin'e olan yakınlığı ve ilişkileri hem de sağlık sistemi şartları nedeniyle, bu başarının sağlanmasını mantıklı bir zemine oturtamıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Doçent Pyotr Tsvetov, durumu şöyle değerlendiriyor.

Ülke, geleneksel olarak, idari gücü ve nüfusu seferber etme kabiliyeti açısından güçlü bir ülke. Koronavirüsle mücadeleyi çok ciddiye aldılar ve savaş sloganlarıyla mücadeleye başladılar.

Tsvetov ayrıca, Vietnam'ın 2003 yılında ülkenin 'enfeksiyonu azaltma yeteneğini gösterdiği' SARS (şiddetli akut solunum sendromu) salgınıyla mücadele konusundaki önceki deneyimine de işaret etti.

Vietnamlı uzmanlar ise, bu başarının arkasındaki en önemli etkenin halkın 'sorgusuz ve tartışmasız' kurallara, çağrılara riayet etmesi olarak değerlendiriyor.

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