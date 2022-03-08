İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,4943
  • EURO
    15,8035
  • ALTIN
    936.414
  • BIST100
    2022.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'in Mars'taki uzay aracının iniş sahasının araştırmaya elverişli olduğu bildirildi
Dünya

Çin'in Mars'taki uzay aracının iniş sahasının araştırmaya elverişli olduğu bildirildi

Çin'in Mars'a gönderdiği ilk uzay araştırma aracı Zhurong'un iniş sahasının topografik olarak daha fazla araştırma için elverişli olduğu belirtildi.

AA8 Mart 2022 Salı 11:58 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 11:58
ABONE OL

ECNS'de yer alan habere göre, "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan çalışma, ilk 61.6 günde (60 Mars günü) Zhurong'un iniş sahası civarında toplanan ölçüm sonuçlarının analizine dayanıyor.

Çalışmada, Zhurong'un ilk 60 Mars gününde 450,9 metre güneye doğru seyahat ettiği belirtildi.

Araç, iniş sahasının etrafındaki yüzey toprağının daha fazla yük mukavemet kapasitesine sahip olduğunu ve toprağın birbirine tutunma özelliğinin güçlü olduğunu belirlerken, sırtlar, dalgalanmalar ve aşınmış kraterler gibi yer şekillerinin olduğunu tanımladı.

Çalışmada, bu tür ön bulguların, Zhurong'un iniş sahasının daha fazla araştırma için topografik olarak elverişli olduğunun kanıtı olduğu aktarıldı.

Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde inmişti.

Araç, gezegenin yüzey toprağını ve atmosferini incelemek, yer altı suları veya buzları da dahil olmak üzere yaşam belirtileri aramak için gönderildi.

Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan gezgin, Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.