Rus resmi haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Çin'in Rusya'dan aldığı ikinci parti S-400'ler için eğitim alan Halk Kurtuluş Ordusu'ndan (PLA) 100 kişilik askeri alay, eğitimini tamamlayarak Çin'e geri döndü.

Konuya ilişkin ajansa açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi'nden bir kaynak, ''Mart ayında eğitime başlayan S-400'ün ikinci alayındaki 100 PLA ​​görevlisi, bu sistemlerle ilgili Rus askeri eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamlayarak vatanlarına geri döndü." dedi.

S-400 YOLA ÇIKTI, ASKERLER EVİNE DÖNDÜ

Rus askeri kaynaklar, 24 Temmuz'da Çin'e deniz yoluyla ikinci parti S-400 sisteminin yola çıktığını açıklamıştı. Böylelikle askerlerin eğitiminin tamamlanması ile sistemin ikinci parti teslimi, neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

S-400 sistemlerinin ilk yabancı müşterisi olan Çin, Rusya ile ilk S-400 anlaşmasını 2014 yılında imzaladı. Sistemin ilk parti teslimi 2018 baharında tamamlandı.

PLA gelen ilk parti sistemleri başarıyla test etti. Yapılan aerodinamik ve balistik testlerde S-400'ler iki hedefi başarıyla imha etti.

TAYVAN BOĞAZI VE TAYVAN DAHİL KONTROL ALTINDA

Askeri uzmanlar, Çin'in S-400 sistemleri ile ABD ve müttefikleri tarafından sık sık geçiş yapılan Tayvan Boğazı'nı kontrol altında tutacağı belirtiliyor.

Kıyıya yerleştirilen sistemler aynı zamanda Çin'in toprağı olarak gördüğü, ancak bağımsızlık iddiası bulunan Tayvan'ı da gözetim altında tutacak.