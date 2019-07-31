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Çin'in Rusya'da bulunan S-400 alayı eğitimini tamamlayarak ülkesine döndü

S-400 hava savunma sistemi müşterilerinden Çin'in, eğitim için Rusya'da bulunan 100 kişilik ikinci 'S-400 alayı' eğitimini tamamlayarak ülkesine döndü. Öte yandan ikinci parti S-400 sisteminin de Çin'e teslim edilmek üzere yola çıktığı belirtildi.

  • star.com.tr
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Rus resmi haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Çin'in Rusya'dan aldığı ikinci parti S-400'ler için eğitim alan Halk Kurtuluş Ordusu'ndan (PLA) 100 kişilik askeri alay, eğitimini tamamlayarak Çin'e geri döndü.
 
Konuya ilişkin ajansa açıklamalarda bulunan Rusya Federasyonu Askeri Teknik İşbirliği Federal Servisi'nden bir kaynak, ''Mart ayında eğitime başlayan S-400'ün ikinci alayındaki 100 PLA ​​görevlisi, bu sistemlerle ilgili Rus askeri eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamlayarak vatanlarına geri döndü." dedi.
 
 
S-400 YOLA ÇIKTI, ASKERLER EVİNE DÖNDÜ
 
Rus askeri kaynaklar, 24 Temmuz'da Çin'e deniz yoluyla ikinci parti S-400 sisteminin yola çıktığını açıklamıştı. Böylelikle askerlerin eğitiminin tamamlanması ile sistemin ikinci parti teslimi, neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
 
S-400 sistemlerinin ilk yabancı müşterisi olan Çin, Rusya ile ilk S-400 anlaşmasını 2014 yılında imzaladı. Sistemin ilk parti teslimi 2018 baharında tamamlandı. 
 
PLA gelen ilk parti sistemleri başarıyla test etti. Yapılan aerodinamik ve balistik testlerde S-400'ler iki hedefi başarıyla imha etti.
 
 
TAYVAN BOĞAZI VE TAYVAN DAHİL KONTROL ALTINDA
 
Askeri uzmanlar, Çin'in S-400 sistemleri ile ABD ve müttefikleri tarafından sık sık geçiş yapılan Tayvan Boğazı'nı kontrol altında tutacağı belirtiliyor.
 
Kıyıya yerleştirilen sistemler aynı zamanda Çin'in toprağı olarak gördüğü, ancak bağımsızlık iddiası bulunan Tayvan'ı da gözetim altında tutacak.

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