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Dünya

Çin'in siber saldırısında ''Japonya'nın gizli belgelerinin sızdığı'' iddiası

Çin'in 2020'de Japonya Dışişleri Bakanlığına yönelik siber saldırılarında Japonya'ya ait gizli diplomatik belgelerin sızdığı öne sürüldü.

AA6 Şubat 2024 Salı 03:30 - Güncelleme:
Çin'in siber saldırısında ''Japonya'nın gizli belgelerinin sızdığı'' iddiası
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Çin'in resmi Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 2020'de Başbakan Abe Şinzo döneminde Japonya hükümetinin, Çin menşeli büyük ölçekli siber saldırı saptadığı savunuldu.

Dışişleri Bakanlığının diplomatik belgelerinin yayımlandığı tespit edilen sızıntıda, içeriğin niteliğine yönelik detayların kamuoyuna yansımadığı ileri sürüldü.

Sızıntının, Bakanlık ve deniz aşırı diplomatik misyonlar arası yüksek gizliliğe sahip telgrafları kapsadığı iddia edildi.

Söz konusu telgrafların gönderiminde, hassas verilerin aktarımında kritik öneme sahip olduğu bilinen şifreli İnternet Protokolü Sanal Özel Ağı (IP-VPN) kullanıldığı savunuldu.

Tespit edilen sızıntı sonrası Japonya ve ABD hükümetlerinin alınacak karşı önlemleri ele aldığı öne sürüldü.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, hükümetin, siber saldırılar yoluyla Dışişleri Bakanlığının gizli bilgilerine erişildiğini doğrulamadığını söyledi.

Hayaşi, Bakanlığın siber güvenliği korumak ve güçlendirmek için rutin çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

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