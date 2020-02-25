Çin'in Tahran Büyükelçisi, İran'a 250 bin maske bağışladı

AA 25 Şubat 2020 Salı15:44 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:44

Büyükelçi Chang Hua, Twitter hesabından Farsça paylaştığı mesajında, "Çin'in İran'daki temsilcisi olarak İran'a 250 bin maske bağışladım. Gelecekte daha fazla yardım gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Çinli Büyükelçi, mesajını "Güçlü ol İran" ifadeleriyle tamamladı.

- Çin'den yayıldı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e, vaka sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde de yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıklamıştı.