İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,3456
  • EURO
    16,243
  • ALTIN
    912.904
  • BIST100
    2470.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi
Dünya

Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi

Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-4, ülkenin yapım aşamasındaki uzay istasyonunun çekirdek modülüne başarıyla kenetlendi.

IHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen kargo aracı Tianzhou-4, Çin'in Dünya'nın yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye ulaştı. Haziran ayında Shenzhou-14 ile istasyona gönderilecek 3 taykonotun 6 aylık görevi için gerekli ekipman ve malzemeleri taşıyan Tianzhou-4, Tianhe'ye başarıyla kenetlendi. Kenetlenme işlemi hızlı teknoloji kullanılması sonucu yaklaşık 6,5 saat sürdü. 10.6 metre uzunluğundaki kargo aracı, Shenzhou-14 görevi için getirdiği ekipman ve malzemeleri şu anda boş olan Tianhe'ye teslim etti.

Çin'in uzay istasyonu inşaatının tamamlanması için bu yıl 5 uzay uçuşu daha gerçekleştirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.