Çin'in uzaya gönderdiği roket dünyaya düşebilir

BBC'de yer alan habere göre, roketin herhangi bir yerleşim yerine düşme ihtimalinin son derece zayıf olduğu kaydedildi.

Ancak roketin öngörülemeyen şekilde Dünya'ya düşmesi ve üzerine düştüğü herhangi bir yerleşim yeri için tehlike oluşturabileceğine ilişkin korkular da sürüyor.

24 Temmuz'da "Vıntien" modülünün "Long March-5B Y3" taşıyıcı roket aracılığıyla Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmesi Çin tarafından yapılan son fırlatma oldu.

Çin hükümetinin 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, dünyaya düşmesi beklenen roketin enkazının büyük olasılıkla denize ineceği bildirildi.

Mayıs 2020'de Fildişi Sahili'ndeki yapıların hasar gördüğü roket parçalarının nüfusun bulunduğu bir alana düşmesi endişeleri canlı tutuyor.

Roketin 25 tonluk enkazının tam olarak nereye düşeceği henüz bilinmese de ABD, Afrika, Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Güneydoğu Asya enkazın düşeceği muhtemel yerler olarak gösteriliyor.

Aerospace'e göre, roketin tekrar girişinin 1 Ağustos'ta Greenwich Ortalama Zamanı'yla 00:24'te (TSİ 03.24) civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Tahminde 16 saatlik sapma ihtimali bulunuyor.

- ÇİN'DEN "ROKETİ TAKİP EDİYORUZ" AÇIKLAMASI



Çin, ilerleyen günlerde Dünya'ya düşmesi öngörülen roketi takip ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlık sözcüsü Zhao Lijian bugün yaptığı basın açıklamasında, Çin'in roket enkazının ne zaman ve nereye düşebileceğini bilip bilmediğine dair soruya, roket parçalarının Dünya atmosferine yeniden girdikten sonra yanmasının uluslararası alanda kabul gören bir uygulama olduğunu belirtti.

Söz konusu roket türünün özel bir teknik tasarımla üretildiğini ve bileşenlerin çoğunun yeniden giriş sırasında parçalanarak imha olacağını ve yeryüzüne zarar verme ihtimalinin çok zayıf olduğunu aktaran Zhao, "Çin tarafı, roketin üst aşamasının Dünya atmosferine yeniden giriş sürecini yakından izliyor." dedi.

- ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI



Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası olan "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül, 29 Nisan 2021'de uzaya fırlatılmıştı.

Ana iskeletin tamamlanması için çekirdek modüle iki laboratuvar modülünün eklenmesi öngörülüyor. "Mıngtien" (gökleri düşlemek) adı verilen ikinci laboratuvar modülünün de ekimde uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda üç kişilik taykonot ekibi görev yapıyor.