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Dünya

Çin'in Vuhan şehrinde vahşi hayvanların yenmesi yasaklandı

Covid-19 salgınının çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde yerel yönetim vahşi hayvan ticaretinin yanısıra bu hayvanların avlanması ve yenmesini de yasakladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 17:28 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:42
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Kovid-19 salgınının çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde yerel yönetim vahşi hayvan ticaretinin yanısıra bu hayvanların avlanması ve yenmesini de yasakladı.

Euronews'in haberine göre, yerel idarenin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda hemen yürürlüğe girecek ve en az beş yıl geçerli olacak yeni kurallar açıklandı.

Tüm şehrin bir vahşi yaşam koruma alanı olarak ilan edildiği duyuru avlanması yasak ya da özel çiftliklerde yetiştirilen kara ve denizde yaşayan tüm vahşi hayvanların tüketimini kapsıyor. Ayrıca bu hayvanların pazarlarda ve internet üzerinden yasadışı ticaretine de cezalar getirildi.

Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve insandan insana bulaşan koronavirüs, 200'ün üzerinde ülkeye yayıldı.

Virüsün, dünyaya yayılmadan önce yarasalardan başka bir vahşi hayvana ondan da insanlara geçtiğine inanılıyor.

Çin geçen aylarda hayvandan insana virüs bulaşması riski nedeniyle yeme amaçlı vahşi hayvanların satışını yasaklamıştı.

Ancak ticaret, araştırma ve geleneksel tıp da dahil olmak üzere farklı amaçlar için üretim sürüyor.

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