Çin'in Yangzı Nehri'ndeki balık popülasyonu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

AA 14.01.2020 10:46 - Güncelleme: 14.01.2020 10:46

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, Yangzı Nehri'ndeki balık popülasyonlarının aşırı avlanma, şehirleşme, gemicilik sanayisinin etkisi altında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Yangzı Nehri'ndeki Çin kılıç balığı türünün 2005-2010'da yok olduğunun düşünüldüğü aktarılan haberde nehirde yaşayan yunus türünün de birkaç yıl önce yok olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığa ve 7 metre uzunluğa kadar ulaşabilen Çin kılıç balığının 125 milyon yıllık bir tür olduğu tahmin ediliyor. Balığa uzun geçmişinden dolayı "yaşayan fosil" de deniyor.

Nehirdeki türlerden Mersin balığının da son 3 yılda doğal şekilde üremediği aktarılırken, başta tirsi balığı olmak üzere bazı türlerin de yıllardır görülmediği ifade edildi.

Diğer yandan Doğu Çin Denizi'nde yıllık 130 bin ton üretimle Çin balık pazarının önemli unsurlarından biri olan sarı şarlatan balığının da yok olma tehlikesiyle karşılaştığı vurgulandı.

Yangzı Nehri, Asya'nın en uzun ve dünyanın da 3'üncü uzun nehri olma özelliği taşıyor.

- 10 YILLIK BALIK AVI YASAĞININ 280 BİN BALIKÇIYI ETKİLEMESİ BEKLENİYOR



Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, ülkede geçen hafta itibarıyla Yangzı Nehri boyunca biyolojik çeşitliği korumak için 10 yıllık balık avı yasağının başladığını duyurmuştu.

Yasağın nehirle bağlantılı olan bazı göl ve küçük nehirler için de gelecek yıl başlayacağı bildirilmişti.

Söz konusu yasağın nehir boyunca bulunan 10 eyalette yıllık 110 bin balıkçı teknesi ve 280 bin balıkçıyı etkilemesi bekleniyor.

Ülkenin önemli nehirlerinden biri olan Yangzı Nehri'nden yıllık su ürünü üretimi 1950'de 450 bin ton olurken, son yıllarda bu rakam 100 bin ton altına düşmüştü.

Kasımda ise Şanghay'da Yangzı Nehri'nin karşılaştığı çevresel sorunlara çözüm bulmak için ülkenin en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinden yetkililerin bir araya geldiği bir forum düzenlenmişti.

Forumda, Yangzı Nehri'nin korunması için bölgesel koordinasyonu artırmaya yönelik mekanizmalar ele alınmıştı.

Yüksek Halk Savcılığı (SPP) geçen yıl ocak-ekimde 11 eyalet ve kentte Yangzı Nehri çevresinde, çevre ve doğal kaynaklara zarar veren 17 binden fazla kişinin karıştığı yaklaşık 10 bin dava açılmasına karar vermişti.

SPP, Yangzı Nehri boyunca içme suları, ormanlık alanlar, nehirlerin korumasına yönelik 12 kamu davası açmıştı.