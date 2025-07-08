İSTANBUL 33°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0194
  • EURO
    46,993
  • ALTIN
    4275.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çinli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı: İki ülke arasında gerilim tırmandı
Dünya

Çinli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı: İki ülke arasında gerilim tırmandı

Almanya, Çin ordusunun Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği misyonu Aspides'te görev yapan Alman uçağını lazer kullanarak hedef almasından dolayı Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo'yu Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 12:09 - Güncelleme:
Çinli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı: İki ülke arasında gerilim tırmandı
ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Çin ordusunun AB'nin Aspides misyonunda görev yapan bir Alman uçağını lazer kullanarak hedefe aldığı belirtildi.

Açıklamada, Alman personelinin tehlikeye atılması ve misyonun taciz edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu konuda Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Spiegel dergisinin haberinde, söz konusu Alman uçağının kiralık keşif uçağı olduğu belirtilerek, uçağın sivil pilotlar tarafından kullanıldığı ve içinde 1 ila 4 arasında Alman askerinin bulunabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Olayın uçağın bir Çin fırkateynine yaklaşırken gerçekleştiği aktarılan haberde, Çin gemisinin mürettebatının olağan uygulamanın aksine daha önce acil durum çağrı frekansı üzerinden bildirimde bulunmadığı vurgulandı.

Haberde, olayda uçakta herhangi bir hasar olup olmadığının belirsiz olduğu ve araştırıldığı bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.