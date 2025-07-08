Çinli büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı: İki ülke arasında gerilim tırmandı

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Çin ordusunun AB'nin Aspides misyonunda görev yapan bir Alman uçağını lazer kullanarak hedefe aldığı belirtildi.

Açıklamada, Alman personelinin tehlikeye atılması ve misyonun taciz edilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu konuda Çin'in Berlin Büyükelçisi Deng Hongbo'nun Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Spiegel dergisinin haberinde, söz konusu Alman uçağının kiralık keşif uçağı olduğu belirtilerek, uçağın sivil pilotlar tarafından kullanıldığı ve içinde 1 ila 4 arasında Alman askerinin bulunabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Olayın uçağın bir Çin fırkateynine yaklaşırken gerçekleştiği aktarılan haberde, Çin gemisinin mürettebatının olağan uygulamanın aksine daha önce acil durum çağrı frekansı üzerinden bildirimde bulunmadığı vurgulandı.

Haberde, olayda uçakta herhangi bir hasar olup olmadığının belirsiz olduğu ve araştırıldığı bildirildi.