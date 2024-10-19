Çinli şirketten Pentagon'a 'sınıflandırma' davası: Hataları büyük mali zarara mal oldu

Şirketten yapılan açıklamada, davada, DJI'ın "Çin askeri şirketi" adı altında hatalı sınıflandırılmasına itiraz edilerek yaptırım listesinden çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

Söz konusu sınıflandırmanın yanlış olduğu ve şirkete büyük mali zarar verdiği vurgulanan açıklamada, DJI'ın, Pentagon ile 16 ay süren görüşmelerden sonuç alamadığı, Federal Mahkeme'ye başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "DJI, Çin ordusuna ait değildir ve onun tarafından kontrol edilmemektedir. ABD Savunma Bakanlığının kendisi de DJI'ın askeri dronlar değil tüketicilere yönelik ticari dronlar yaptığını kabul ediyor. DJI, sivil dron ürünlerinin geliştirilmesine bağlı ve ürünlerinin askeri amaçlarla kullanılmasına karşıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 2022'de Çinli şirketi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Askeri Şirketleri" listesine aldığını bildirmişti.