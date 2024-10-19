İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çinli şirketten Pentagon'a 'sınıflandırma' davası: Hataları büyük mali zarara mal oldu
Dünya

Çinli şirketten Pentagon'a 'sınıflandırma' davası: Hataları büyük mali zarara mal oldu

Çinli dron üreticisi DJI, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) şirketi 'Çin askeri şirketi' olarak sınıflandırması nedeniyle dava açtığını duyurdu. Şirket, bu sınıflandırmanın şirketi büyük mali zarara uğrattığını belirtti.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Çinli şirketten Pentagon'a 'sınıflandırma' davası: Hataları büyük mali zarara mal oldu
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamada, davada, DJI'ın "Çin askeri şirketi" adı altında hatalı sınıflandırılmasına itiraz edilerek yaptırım listesinden çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

Söz konusu sınıflandırmanın yanlış olduğu ve şirkete büyük mali zarar verdiği vurgulanan açıklamada, DJI'ın, Pentagon ile 16 ay süren görüşmelerden sonuç alamadığı, Federal Mahkeme'ye başvurmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "DJI, Çin ordusuna ait değildir ve onun tarafından kontrol edilmemektedir. ABD Savunma Bakanlığının kendisi de DJI'ın askeri dronlar değil tüketicilere yönelik ticari dronlar yaptığını kabul ediyor. DJI, sivil dron ürünlerinin geliştirilmesine bağlı ve ürünlerinin askeri amaçlarla kullanılmasına karşıdır." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 2022'de Çinli şirketi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca "Çin Askeri Şirketleri" listesine aldığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.