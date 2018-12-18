Cinping: Meşru çıkarlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz
Çin'in meşru çıkarlarından asla vazgeçmeyeceğini belirten Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'e özgü sosyalizmi devam ettireceklerini belirtti.
- star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
Çin'de reform ve dışa açılmanın 40. yıl dönümü münasebeti ile çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.
Başkent Pekin'deki bir toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, ''Çin asla meşru hak ve çıkarlarından vazgeçmeyecek. Çin'in ne kadar gelişirise gelişsin, asla hegemonya arayışı içinde olmayacak.'' dedi.
Cinping konuşmasında, Tayvan'ın bağımsızlık iddiasında bulunan güçlerine karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı.
ÇİN'E ÖZGÜ SOSYALİZMLE DEVAM
Cinping, Çin'in kalkınmasına ve gelişmesine yön veren Çin'e özgü sosyalizmden vazgeçmeyerek bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.
Reform ve dışa açılım için, Çin Komünist Partisi liderliğinde Çin'e özgü sosyalizmin, sistemin en büyük gücü olduğunu belirten Cinping, uzun vadede ekonomik inşa temelli dört ilke ile reform ve dışa açılımı ilerletme hedefi ve bu hedeften sapmama çağrısında bulundu.
''BÜYÜK UYANIŞ''
Şi Cinpingi, 40 yıl önce başlayan reform ve dışa açılım politikasını, ''Çin Komünist Partisi için büyük bir uyanış'' olarak nitelerdi.
Çin'in dünyaya daha fazla açılarak insanlık için ortak bir geleceğe sahip ortak bir toplum kurma çabalarını destekleme taahhüdünde de bulunan Cinping, 40 yılda referom ve açılımların ilerleme sağladığını, inzivaya çekilmenin Çin'i gerilettiğini belirtti.
ÇİN'DE REFORMLARIN BAŞLANGICI
Çin'in ve Çin Komünist Partisi'nin kurucusu Mao Zedong'un 1976'da hayatını kaybetmesinin ardından iktidara gelen Deng Xiaoping ile 1978 yılında reform süreci başladı.
Mao döneminde merkezden yönetilen katı ve dışa kapalı ekonomi modeli, 1978'den itibaren dışa açılan, özellikle doğrudan yatırım alan ve serbest piyasa ekonomisine yaklaşan bir model geliştirildi.
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