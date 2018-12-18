Cinping: Meşru çıkarlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

Çin'de reform ve dışa açılmanın 40. yıl dönümü münasebeti ile çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Başkent Pekin'deki bir toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, ''Çin asla meşru hak ve çıkarlarından vazgeçmeyecek. Çin'in ne kadar gelişirise gelişsin, asla hegemonya arayışı içinde olmayacak.'' dedi.

Cinping konuşmasında, Tayvan'ın bağımsızlık iddiasında bulunan güçlerine karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı.

ÇİN'E ÖZGÜ SOSYALİZMLE DEVAM

Cinping, Çin'in kalkınmasına ve gelişmesine yön veren Çin'e özgü sosyalizmden vazgeçmeyerek bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.

Reform ve dışa açılım için, Çin Komünist Partisi liderliğinde Çin'e özgü sosyalizmin, sistemin en büyük gücü olduğunu belirten Cinping, uzun vadede ekonomik inşa temelli dört ilke ile reform ve dışa açılımı ilerletme hedefi ve bu hedeften sapmama çağrısında bulundu.

''BÜYÜK UYANIŞ''

Şi Cinpingi, 40 yıl önce başlayan reform ve dışa açılım politikasını, ''Çin Komünist Partisi için büyük bir uyanış'' olarak nitelerdi.

Çin'in dünyaya daha fazla açılarak insanlık için ortak bir geleceğe sahip ortak bir toplum kurma çabalarını destekleme taahhüdünde de bulunan Cinping, 40 yılda referom ve açılımların ilerleme sağladığını, inzivaya çekilmenin Çin'i gerilettiğini belirtti.

ÇİN'DE REFORMLARIN BAŞLANGICI