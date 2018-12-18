Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cinping: Meşru çıkarlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

Çin'in meşru çıkarlarından asla vazgeçmeyeceğini belirten Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'e özgü sosyalizmi devam ettireceklerini belirtti.

  • star.com.tr / M. Cihat AĞAÇ
  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin'de reform ve dışa açılmanın 40. yıl dönümü münasebeti ile çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.
 
Başkent Pekin'deki bir toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, ''Çin asla meşru hak ve çıkarlarından vazgeçmeyecek. Çin'in ne kadar gelişirise gelişsin, asla hegemonya arayışı içinde olmayacak.'' dedi.
 
Cinping konuşmasında, Tayvan'ın bağımsızlık iddiasında bulunan güçlerine karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı.
 
ÇİN'E ÖZGÜ SOSYALİZMLE DEVAM
 
Cinping, Çin'in kalkınmasına ve gelişmesine yön veren Çin'e özgü sosyalizmden vazgeçmeyerek bu yolda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.
 
Reform ve dışa açılım için, Çin Komünist Partisi liderliğinde Çin'e özgü sosyalizmin, sistemin en büyük gücü olduğunu belirten Cinping, uzun vadede ekonomik inşa temelli dört ilke ile reform ve dışa açılımı ilerletme hedefi ve bu hedeften sapmama çağrısında bulundu.
 
''BÜYÜK UYANIŞ''
 
Şi Cinpingi, 40 yıl önce başlayan reform ve dışa açılım politikasını, ''Çin Komünist Partisi için büyük bir uyanış'' olarak nitelerdi.
 
Çin'in dünyaya daha fazla açılarak insanlık için ortak bir geleceğe sahip ortak bir toplum kurma çabalarını destekleme taahhüdünde de bulunan Cinping, 40 yılda referom ve açılımların ilerleme sağladığını, inzivaya çekilmenin Çin'i gerilettiğini belirtti.
 
ÇİN'DE REFORMLARIN BAŞLANGICI
 
Çin'in ve Çin Komünist Partisi'nin kurucusu Mao Zedong'un 1976'da hayatını kaybetmesinin ardından iktidara gelen Deng Xiaoping ile 1978 yılında reform süreci başladı.
 
Mao döneminde merkezden yönetilen katı ve dışa kapalı ekonomi modeli, 1978'den itibaren dışa açılan, özellikle doğrudan yatırım alan ve serbest piyasa ekonomisine yaklaşan bir model geliştirildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA