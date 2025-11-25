İSTANBUL 16°C / 10°C
Cinsel saldırı failine idam cezası! Halk önünde infaz gerçekleştirildi

İran'da, 'iki kadını kandırarak zorla ve tehdit yoluyla cinsel saldırıda bulunmak' ve mağdurları 'namus kaygısıyla sessiz kalmaya zorlamak' suçlarından yargılanan şahıs, halkın gözü önünde idam edildi.

Cinsel saldırı failine idam cezası! Halk önünde infaz gerçekleştirildi
İran'ın Semnan eyaletinde, "iki kadını kandırarak zorla ve tehdit yoluyla cinsel saldırıda bulunmak" ve mağdurları "namus kaygısıyla sessiz kalmaya zorlamak" suçlarından yargılanan şahıs, halkın gözü önünde idam edildi.

İran'ın Semnan eyaletine bağlı Şahrud kentinin Bistam ilçesinde, iki kadına cinsel saldırıda bulunma suçlarından yargılanan şahsın cezası belli oldu. Suçlu bulunan şahıs halkın gözü önünde idam edildi.

Semnan Eyaleti Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi yaptığı açıklamada, sanığın "iki kadını kandırarak zorla ve tehdit yoluyla cinsel saldırıda bulunmak" ve mağdurları "namus kaygısıyla sessiz kalmaya zorlamak" suçlarından mahkum edildiğini, verilen idam cezasının Yargıtay tarafından da onaylanarak, kesinleştiğini açıkladı. Ekberi, tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından cezanın bu sabah Bistam ilçesinde halkın gözü önünde infaz edildiğini aktardı.

"KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI, KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Olayın 2021 yılında güvenlik güçlerinin raporu üzerine soruşturmaya açıldığını aktaran Ekberi, "Ahlaka aykırı suçlar ve toplumun güvenliğini tehdit eden eylemlerle kararlı biçimde mücadele etmek önceliklerimizdir. Kesinleşmiş hükümlerin uygulanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenlik duygusunun güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır" dedi.

