Çip devinin CEO'su Trump'ın hedefinde: Derhal istifa etmeli

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Intel'in CEO'su büyük bir çelişki içinde ve derhal istifa etmeli. Bu soruna başka bir çözüm yok." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın Intel CEO'suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından geldi.

Cotton, 6 Ağustos tarihli mektubunda, Intel CEO'su Tan'ın yatırımları ve Çin Komünist Partisi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantılı olduğu iddia edilen yarı iletken firmalarıyla olan ilişkileri konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Söz konusu mektupta Cotton, mart ayında Intel'in CEO'su olarak atanan Tan'ın düzinelerce Çinli şirketi kontrol ettiğini ve yüzlerce Çinli ileri üretim ve çip şirketinde hissesinin olduğunun bildirildiğini aktarmıştı.

Ayrıca Cotton, bu şirketlerden en az sekizinin ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile bağlantıları olduğunu öne sürmüştü.

Tan'ın son olarak gelişmiş çip tasarımının temel unsurlarından biri olan elektronik tasarım otomasyonu teknolojisi üreten Cadence Design Systems şirketinin CEO'su olarak görev yaptığını anımsatan Cotton, söz konusu şirketin geçen hafta ürünlerini Çin askeri üniversitesine yasa dışı olarak sattığı ve lisans almadan teknolojisini Çinli bir yarı iletken şirketine aktardığı suçlamalarını kabul ettiğini ve bu yasa dışı faaliyetlerin Tan'ın görev süresi içinde gerçekleştiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'a istifa çağrısında bulunmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.