Çipras yine haddini aştı... 'Türkiye bunu aklından bile geçirmesin'

Yunanistan'ın kamu yayıncısı EPT3'e bir röportaj veren Aleksis Çipras, Atina'nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi.

Çipras, daha önce de Türkiye'yi tehdit etmiş ve Türkiye'nin tutumundan vazgeçmemesi halinde bedel ödeyeceğini söyleyerek küstah tehditlerde bulunmuştu.

''YUNAN ORUDUSU HAZIR'' DİYORLAR AMA ENDİŞE HAKİM

Öte yandan Yunan silahlı kuvvetlerinin de olası bir gerginliğe karşılık Ege Denizi'nde hazırda beklediği belirtildi.

Ekathimerini'nin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer en çok Rodos'un doğusunda ve Meis'in güneyinde Türkiye'nin olası bir müdahalesi konusunda endişeleniyor.

TÜRKİYE OLDUBİTTİYE İZİN VERMYECEK

Türkiye ve GKRY arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), haklarını koruma konusunda tavrı değişmeyen Türkiye, bölgede bir oldubittiye izin vermemek için hamlelerini yapıyor.

Bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz günlerde bölgeye ikinci sondaj gemisi Yavuz da gönderildi.

GKRY ise bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor.